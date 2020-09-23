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23.09.2020 22:41
Рубрика: Власть

Боевики готовят фейк о химатаке в сирийском Идлибе

Текст: Юрий Гаврилов
Наши военные в Сирии получили новые сведения о подготовке провокации с химоружием в южной части провинции Идлиб. Ее собираются организовать окопавшиеся в этом регионе недобитые террористы.

Офицерам российского миротворческого Центра стали известны некоторые детали готовящейся инсценировки атаки на мирных сирийцев и их дома с использованием отравляющих веществ. "Согласно имеющейся информации, террористы доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра провинции Идлиб и ведут подготовку к проведению постановочных съемок для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения", - заявил заместитель руководителя миротворческого Центра контр-адмирал Александр Гринкевич.

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Террористов нисколько не смущает, что химического оружия в арсеналах сирийской армии нет - его полностью уничтожили. Не смущает данный факт и их западных покровителей, которые неоднократно помогали боевикам готовить в Сирии подобные провокации.

Опять же по давно отработанному ранее сценарию, имитацию "отравления" мирных сирийцев боевики планируют снять на видео. Затем эти кадры разместят в социальных сетях и западных СМИ, провоцируя тем самым вполне понятное возмущение мировой общественности. Ничего нового и тут нет. Достаточно вспомнить, как подобные фейковые ролики в различных городах Сирии готовили так называемые "Белые каски". И как их постановочное видео американские военные потом использовали в качестве предлога для ракетных ударов по позициям и объектам правительственных войск.

Если новая провокация с "химией", якобы примененной в южной части Идлибской зоны деэскалации, будет иметь место, США и их союзники наверняка обвинят Асада в атаке на мирных сирийцев и попытаются устроить вокруг этого громкую информационную шумиху в СМИ и соцсетях.

Фото: SANA / AFP
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Напомним, что это не первое за нынешний месяц сообщение о готовящейся в Идлибе провокации с отравляющими веществами. 12 сентября Александр Гринкевич заявил, что боевики из запрещенной в РФ группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" собираются в районе высоты Джебель-Завия организовать постановочную съемку с участием репортеров зарубежных СМИ о якобы имевшем место применении войсками Асада химического оружия против мирного населения. Этот видеофейк затем должны были распространить в интернет-ресурсах, ближневосточных и западных средствах массовой информации. И сопроводить их обвинениями в адрес правительственной армии Сирии.

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