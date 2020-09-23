Для разгона протестующих в Минске применили водометы

Для разгона участников несанкционированной акции протеста несогласных с состоявшейся в среду инаугурацией президента Александра Лукашенко в белорусской столице были применены водометы. Об этом проинформировала пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

"Сегодня в Минске на акции протеста использовались спецсредства, в частности водометы", - сообщила она. Как отмечает агентство ТАСС, людей, собравшихся в районе стелы "Минск - город герой", из них поливают водой с краской.

По данным Ганусевич, не менее 10 человек были задержаны в связи с участием в несогласованных акциях.