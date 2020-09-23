Экс-советник Белого дома: США становятся в мире объектом для жалости

Мир все больше воспринимает Соединенные Штаты как "объект для жалости", а позиции Вашингтона на мировой арене ослабевают, и виной тому не Россия или Китай. С таким заявлением в интервью телеканалу CNN выступила бывший главный советник Белого дома по России Фиона Хилл.

По ее словам, даже союзники Вашингтона шокированы тем, что происходит в США. "Мы заживо сжираем себя нашими разногласиями. Мы сами делаем все это. Это не русские, не китайцы и не кто-либо еще. Мы делаем это с собой", - цитирует РИА Новости Хилл.

Она подчеркнула, что авторитет США подрывает происходящее в стране: неумелая борьба с COVID-19, расовые вопросы, политическая поляризация и "те представления, которые мы показываем миру". Хилл высказала мнение, что даже партнеры уже не считают, что у США ведущая роль, а сама страна настолько поглощена своими проблемами, что ничего не может с этим сделать.

Ранее министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН раскритиковал политику США на международной арене, возложив на нее ответственность за развязывание конфликтов во всем мире. "Безответственное поведение США представляет наибольшую угрозу миру и международной безопасности", - отметил Родригес, вменив США в вину "разжигание конфликтов, нетрадиционных и торговых войн и использование односторонних мер принуждения".