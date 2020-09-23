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23.09.2020 15:48
Рубрика: Легковые авто

Эксперты: более 55% автомобилей на вторичном рынке со "скрученным" пробегом

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Более половины машин, представленных на российском вторичном рынке автомобилей, имеют "скрученный" пробег. Об этом заявили эксперты компании Automama, специализирующейся на вторичном рынке авто.

Фото: iStock
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""Скрученный" пробег выявляется у 55% автомобилей, которые их владельцы предлагают к продаже. Подлог данных о пробеге выясняется путем технического осмотра автомобилей, а также в результате сверки этих данных с Автотекой - содержит информацию об около 50 млн автомобилей", - говорится в сообщении.

Как полагают эксперты компании, проблема недостоверности данных о пробеге авто усугубляется тем, что в России нет ответственности за их подделку. Automama, подчеркивается в сообщении, как и другие участники рынка выступает за более жесткое наказание за "скручивание" пробега авто, как это распространено в других странах.

Пока же в компании предлагают бороться с этим видом мошенничества с помощью развития независимых баз данных типа Автотеки, более тщательной диагностики автомобиля, способной выявить обман по признакам износа узлов и агрегатов. Также, отмечается в сообщении, предотвращению обмана покупателя может способствовать совершенствование сервисов продажи автомобилей.

Фото: Максим Шеметов / ТАСС
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"Выявить "скрутку" пробега автомобиля можно по базам данным по VIN номеру, при диагностике с помощью специального оборудования и при осмотре по косвенными признакам повышенного износа. Использование всех трех способов выявления скрученного пробега, позволяет выявить более 80% случаев "скрутки"", - говорит гендиректор компании Никита Быков.