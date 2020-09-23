Эксперты: более 55% автомобилей на вторичном рынке со "скрученным" пробегом

Более половины машин, представленных на российском вторичном рынке автомобилей, имеют "скрученный" пробег. Об этом заявили эксперты компании Automama, специализирующейся на вторичном рынке авто.

""Скрученный" пробег выявляется у 55% автомобилей, которые их владельцы предлагают к продаже. Подлог данных о пробеге выясняется путем технического осмотра автомобилей, а также в результате сверки этих данных с Автотекой - содержит информацию об около 50 млн автомобилей", - говорится в сообщении.

Как полагают эксперты компании, проблема недостоверности данных о пробеге авто усугубляется тем, что в России нет ответственности за их подделку. Automama, подчеркивается в сообщении, как и другие участники рынка выступает за более жесткое наказание за "скручивание" пробега авто, как это распространено в других странах.

Пока же в компании предлагают бороться с этим видом мошенничества с помощью развития независимых баз данных типа Автотеки, более тщательной диагностики автомобиля, способной выявить обман по признакам износа узлов и агрегатов. Также, отмечается в сообщении, предотвращению обмана покупателя может способствовать совершенствование сервисов продажи автомобилей.

"Выявить "скрутку" пробега автомобиля можно по базам данным по VIN номеру, при диагностике с помощью специального оборудования и при осмотре по косвенными признакам повышенного износа. Использование всех трех способов выявления скрученного пробега, позволяет выявить более 80% случаев "скрутки"", - говорит гендиректор компании Никита Быков.