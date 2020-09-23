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23.09.2020 20:25
Рубрика: Экономика

ФАС попросила обосновать цены на антиковидные препараты

Текст: Светлана Ментюкова
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы фармпроизводителям по поводу обоснованности цены на препарат от коронавируса "Арепливир", который поступил в аптечные сети для розничной продажи. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

"В рамках контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ФАС уже направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на лекарственный препарат "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир")", - приводится в сообщении ответ антимонопольного ведомства.

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Пари этом, как отметили в ФАС, цены на данный препарат не подлежат государственному регулированию, так как "Арепливир" не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Ранее сообщалось, что 21 сентября препарат "Арепливир" для амбулаторного (в домашних условиях - прим. "РГ") лечения COVID-19 поступил в московские аптеки. Стоимость упаковки лекарства составляет 12 320 рублей. В упаковке содержится 40 таблеток по 200 мг. То есть одна таблетка обходится покупателю в 308 рублей. Ближайший конкурент "Арепливира" - "Коронавир", произведенной другой российской компанией, также поступил в аптечные сети и продается по схожей цене 11 550 рублей за упаковку в 50 штук также по 200 мг.

Экономика Товары и цены Правительство ФАС Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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