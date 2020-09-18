Препарат от COVID-19 "Арепливир" будет стоить в аптеках от 12 тысяч рублей

В ближайшее время в российские аптеки поступит отечественный препарат для лечения коронавируса "Арепливир". Розничная цена упаковки составит от 12 320 рублей, передает ТАСС.

В одной пачке будет 40 таблеток по 200 мг, добавил гендиректор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев.

Предполагается, что препарат появится в аптеках уже 21 сентября. Отпускаться он будет по рецепту врача. Препарат рекомендуется применять в первые 24 часа после появления признаков заражения COVID-19, осложнений по результатам клинических испытаний выявлено не было.

Минздрав РФ одобрил "Арепливир" для лечения коронавируса в конце июня. Препарат является аналогом японского "Фавипиравира", который обладает широким спектром активности против РНК-содержащих вирусов (к ним относится и COVID-19), включая вирусы гриппа, риновирус, респираторно-синцитиальный вирус, а также опасные для жизни вирусы.

Тем временем первые партии российской вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (Sputnik V) уже поступили в регионы. Первыми бесплатную прививку предложат сделать учителям и врачам, так как они в группе повышенного риска. Остальным пока придется подождать. Либо стать участником пострегистрационных испытаний, это доступно только жителям столичного региона.