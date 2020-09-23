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23.09.2020 19:45
Рубрика: Культура

Фильм "Цой" отобран в конкурс Варшавского кинофестиваля

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Фильм "Цой" режиссера Алексея Учителя не вышел в прокат в сентябре, как было обещано. Более того, пока дата его проката неясна.

Фото: kinopoisk.ru
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По последней информации картина должна все же появиться в кинотеатрах осенью. Но ситуация с переносом проката сегодня слегка прояснилась - в тот момент, когда стало известно, что лента отобрана в Международный конкурс 36-го Варшавского кинофестиваля. Об этом директор фестиваля Стефан Лаудин рассказал на пресс-конференции.

Варшавский кинофестиваль - один из крупнейших в Восточной Европе. Он проводится с 1985 года и обладает аккредитацией Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). В международном конкурсе участвуют киноленты со всего мира. В этом году за главный приз фестиваля будут бороться фильмы из Австрии, Казахстана, Франции, Японии и других стран. Варшавский киносмотр станет одним из первых, наряду с Венецианским кинофестивалем, основные мероприятия которого пройдут в традиционном офлайн-режиме с 9 по 18 октября 2020 года.

Режиссер Алексей Учитель подчеркивает, что события, происходящие в картине, являются вымышленными. Важно отметить, что в фильме принципиально нет актера, играющего Виктора Цоя. Образ рок-идола складывается из деталей, через реплики и диалоги героев, через их эмоциональные реакции. По замыслу авторов, картина дает возможность приблизиться к разгадке феномена неугасающей популярности кумира миллионов, задуматься о вещах, которые неподвластны даже смерти.

Главные роли в фильме, напомним, исполняют Евгений Цыганов и талантливая актриса МХТ им. А. П. Чехова Надежда Калеганова, для которой эта роль станет дебютом в кино. Актерский ансамбль дополняют Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник, Илья Дель. Также в картине приняли участие известные латвийские актеры Инга Тропа и Артурс Скрастыньш.

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