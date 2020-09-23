Новости

"Барселона" объявила о переходе Суареса в "Атлетико" 01:40
ООН и Великобритания проведут 12 декабря саммит по климату 01:35
Трамп назвал голосование по почте крупнейшей катастрофой в истории США 01:35
В Москве скончались 15 пациентов с коронавирусом 00:54
На акциях протеста в Минске задержаны несколько десятков человек 00:45
Обама призвал американцев присылать ему СМС в день выборов 00:30
На Украине может появиться международный центр борьбы с дезинформацией 23.09.2020
Программа туристического кешбэка может войти в нацпроект по туризму 23.09.2020
В Ленобласти арестовали актера за убийство и расчленение знакомого 23.09.2020
Аргентина распространила свой суверенитет на часть Антарктиды 23.09.2020
СК возбудил дело о хищении средств для консерватории им. Римского-Корсакова 23.09.2020
Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни депутата Агаева 23.09.2020
Президент России продлил меры для иностранцев из-за коронавируса 23.09.2020
Борьба с расизмом в США убрала афроамериканца с логотипа Uncle Ben's 23.09.2020
В КПРФ сообщили о смерти депутата Госдумы Агаева от коронавируса 23.09.2020
Путин встретится с вновь избранными губернаторами 23.09.2020
Рэпер Гулиев признал вину в ДТП на Остоженке 23.09.2020
Песков рассказал о формате встреч Путина 23.09.2020
Для разгона протестующих в Минске применили водометы 23.09.2020
Строительные организации заняли на выплату зарплат около 400 млн рублей 23.09.2020
Два бывших сотрудника полиции получили большие сроки за взятки 23.09.2020
В посольстве РФ в Болгарии назвали безосновательной высылку двух дипломатов 23.09.2020
В крови сбившего пешеходов рэпера Эллея нашли наркотики 23.09.2020
СК завершил расследование дела депутата Мосгордумы Олега Шереметьева 23.09.2020
Netflix выпустил новый трейлер сериала "Призраки поместья Блай" 23.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
23.09.2020 23:10
Рубрика: Digital

Строго для фанатов

Samsung представила новинку из линейки Galaxy S
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Столичный выпуск № 215(8269)
Samsung представила новый смартфон из флагманской линейки Galaxy S - Galaxy S20 Fan Edition.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Аппарат получил 6,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2400 х1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на процессоре Exynos 990, количество оперативной памяти - 6 Гб, встроенной - 128 Гб. При этом есть возможность установить карту памяти MicroSD объемом до 1 Тб.

Apple официально запустила в России сервис AppleCare+

Новинка оснащена тройной основной камерой: 12 Мп, ультраширокоугольным модулем с диафрагмой f/2.2, широкоугольным модулем на 12 Мп с диафрагмой f/1.8 и телефотообъективом на 8 Мп с диафрагмой f/2.4. Смартфон позволяет снимать с трехкратным оптическим зумом и 30-кратным цифровым.

50 тысяч рублей будет стоить в России Galaxy S20 Fan Edition

Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, при этом поддерживается как проводная, так и беспроводная зарядка. Как и старшая модель, аппарат поддерживает функцию обратной беспроводной зарядки. Есть беспроводные стандарты Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth версии 5.0. Смартфон работает на операционной системе Android 10. Девайс поддерживает защиту от воды по стандарту IP68. Он доступен пользователям в нескольких цветах.

Digital Гаджеты Компании Информационные технологии Samsung

Главное сегодня

ФАС попросила обосновать цены на антиковидные препараты
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Слуцкий: Высылка российских дипломатов из Болгарии не останется без ответа
США расширили антироссийские санкции
Рэпер Гулиев арестован по делу о ДТП на Остоженке