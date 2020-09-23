Samsung представила новый смартфон из флагманской линейки Galaxy S - Galaxy S20 Fan Edition.

Аппарат получил 6,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2400 х1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на процессоре Exynos 990, количество оперативной памяти - 6 Гб, встроенной - 128 Гб. При этом есть возможность установить карту памяти MicroSD объемом до 1 Тб.

Новинка оснащена тройной основной камерой: 12 Мп, ультраширокоугольным модулем с диафрагмой f/2.2, широкоугольным модулем на 12 Мп с диафрагмой f/1.8 и телефотообъективом на 8 Мп с диафрагмой f/2.4. Смартфон позволяет снимать с трехкратным оптическим зумом и 30-кратным цифровым.

50 тысяч рублей будет стоить в России Galaxy S20 Fan Edition

Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, при этом поддерживается как проводная, так и беспроводная зарядка. Как и старшая модель, аппарат поддерживает функцию обратной беспроводной зарядки. Есть беспроводные стандарты Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth версии 5.0. Смартфон работает на операционной системе Android 10. Девайс поддерживает защиту от воды по стандарту IP68. Он доступен пользователям в нескольких цветах.