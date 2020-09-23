Посол РФ в Германии сообщил о расследовании по делу российского блогера

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев рассказал немецким СМИ о том, что российские правоохранительные органы уже начали предварительное расследование инцидента с блогером Алексеем Навальным.

"Они осмотрели множество объектов, поговорили с персоналом отеля, больницы и аэропорта", - цитирует РИА Новости слова дипломата из интервью газете Berliner Zeitung .

"В Германии говорят, что российские органы должны вести в России расследование, там якобы произошло применение боевого химического вещества. Нам нужны пробы, чтобы вообще можно было начать процесс уголовного расследования. В соответствии с законодательством, мы не можем начинать расследование преступления без доказательств", - сказал Нечаев в беседе с немецкой газетой.

В то же время посол подчеркнул, что для полноценного расследования необходимы конкретные доказательства. "Это принцип верховенства закона, ожидается, что он действует во всех странах, включая нас", - указал Нечаев, добавив, что сейчас Берлин не желает сотрудничать с Москвой по ситуации с Навальным.

Глава российской дипмиссии в ФРГ также отметил, что Россия не принимает ультиматумы и угрозы, и подтвердил, что дипломаты запросили консульский доступ к блогеру.