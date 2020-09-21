Полицейские допросили по инциденту с Навальным около 200 человек

Отмечается, что в ходе этой проверки сотрудники транспортной полиции провели обширный комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. "Для получения сведений, которые могли бы помочь восстановить картину произошедшего, были опрошены около 200 человек. Это граждане, контактировавшие с Навальным, либо очевидцы его пребывания в Томске и Томской области. Кроме того были опрошены некоторые пассажиры, летевшие в одном самолете с ним", - рассказали в УТ МВД по СибФО.

"С учетом появления в СМИ видеороликов, комментариев и интервью с различными версиями о причинах случившегося сотрудники транспортной полиции проводят дополнительные проверочные мероприятия. В частности, следователи повторно опрашивают сотрудников Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК), которые сопровождали Навального во время той поездки", - добавили в полиции.

В МВД напомнили, что 22 августа 2020 года менеджер проектов ФБК Мария Певчих уклонилась от дачи объяснений и вылетела из Омска в Германию. До сих пор ее местонахождение устанавливается. "Несмотря на общение с ней и ее адвокатом по телефону, направление повесток в ФБК и по месту жительства, до сегодняшнего дня в органы предварительного следствия Мария Певчих так и не явилась", - отметили в транспортной полиции.

Не получено реакции и от зарубежных коллег. "Руководством следственного отделения Томского линейного отдела МВД России были направлены запросы об оказании правовой помощи в компетентные органы Федеративной Республики Германия, Королевства Швеция и Французской Республики. На сегодняшний день ответа от зарубежных коллег не получено", - рассказали в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Со своей стороны запросы в Германию, Швецию и Францию направляла и Генпрокуратура России. Ответов прокуроры тоже пока не получили.

"В настоящее время следователи проводят анализ полученных объяснений, заключений экспертов и других сведений и документов. Доследственная проверка продолжается", - заключили в полиции.

Ранее сообщалось, что стражи правопорядка установили маршрут передвижения, круг общения, а также все места проживания и посещения Навального и сопровождавших его лиц. Среди них - гостиница "Xander Hotel" и ресторан при этом отеле "Velvet", съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, а также "Венская кофейня" в аэропорту города Томска.

"Согласно полученным данным, именно в перечисленных местах Алексей Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль", - говорилось в сообщении транспортного управления МВД по Сибирскому федеральному округу.

Напомним, 20 августа этого года пассажирский самолет, на одном из мест которого летел Алексей Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали в местную больницу. Позже Навального по просьбе родственников перевезли в берлинскую клинику Charite. По заявлению немецких врачей, пациент находился в коме. Недавно немецкое издание Spiegel сообщило о выходе Навального из комы.

По данным омских медиков, основной диагноз Навального - нарушение обмена веществ. В правительстве Германии заявляли, что Навального могли отравить.