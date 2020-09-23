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23.09.2020 22:41
Рубрика: Экономика

Программа туристического кешбэка может войти в нацпроект по туризму

Текст: Евгений Гайва
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Программа компенсации части стоимости туров по России может быть включена в состав нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" как системная мера для стимулирования спроса сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Фото: iStock
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"Для получения максимального долгосрочного эффекта от программы - формирования устойчивого спроса на внутрироссийские направления, загрузки существующей инфраструктуры в периоды низкого сезона, повышение узнаваемости и привлекательности внутренних направлений в целом, считаем важным включить программу, наряду с целым рядом других мероприятий, в разрабатываемый национальный проект как системную меру поддержки доступных путешествий внутри страны" - сказала она, выступая на заседании комитета по туризму "Деловой России" (цитата по ТАСС).

По словам руководителя Ростуризма, по итогам первого этапа программы спрос на ряд внутренних туристических направлений вырос в 2-3 раза. Второй этап программы планируется запустить в октябре. При этом, будут скорректированы условия программы. В частности, сроки проведения акции будут увеличены до 1,5 месяцев, минимальный срок тура сократится до двух ночей, будут сняты ограничения по минимальной стоимости туристической поездки, отметила Догузова. Также планируется, что максимальный возврат за тур может составить до 50 тысяч рублей.

Первая акция кешбэка прошла с 21 по 28 августа. В ней приняло участие более 60 тысяч россиян. Кешбэк можно было получить при покупке тура или бронирования отеля на срок не менее четырех ночей, стоимостью от 25 тысяч рублей. В зависимости от стоимости тура или проживания в гостинице возвращалось от пяти до 15 тысяч рублей.

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