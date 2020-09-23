Из-за тумана в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

С ночи среды в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Это связано с туманом, пояснили в Гидрометцентре России.

"Желтый уровень означает, что погода потенциально опасна. Предупреждение будет действовать с двух часов ночи до семи утра 23 сентября", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Ранее синоптики рассказали о погоде в октябре. Предварительный прогноз показывает, что на большей части страны второй осенний месяц будет теплым. В прошлом году - 17 октября - в Москве был зафиксирован новый температурный рекорд - 18,3 градуса со знаком плюс.