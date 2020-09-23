Следователи просят арестовать рэпера Эллея, устроившего ДТП в центре Москвы

Сотрудники полиции, ведущие дело о крупном ДТП с Infinity в центре Москвы, просят арестовать фигуранта - рэпера Эллея.

Как сообщает РИА "Новости", ходатайство следователя будет рассматривать Таганский районный суд столицы. Ранее сообщалось, что Эльмин Гулиев (он же - Эллей) задержан по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта. Меру пресечения артисту должны избрать в ближайшее время.

Напомним, что Infinity под управлением Эльмина Гулиева врезался в Mercedes на пересечении Остоженки и Померанцева переулка. Иномарку рэпера вынесло на тротуар, где под колеса попали пешеходы. После аварии три человека с тяжелыми травмами находятся в больницах.