В Москве задержали автомобилиста с долгом по штрафам на 370 тысяч рублей

"Московский паркинг" и судебные приставы задержали машину, владелец которой накопил штрафы на 370 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Владелец Toyota Land Cruiser 200 накопил целое "состояние" за нарушение правил дорожного движения - только за неоплату парковки 260 000 рублей. Задержанную машину на эвакуаторе отправили на спецстоянку. Забрать ее можно будет владельцу только при оплате всех штрафов.

Напомним, что проверить наличие штрафов можно в мобильном приложении "Парковки Москвы".