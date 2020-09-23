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23.09.2020 12:02
Рубрика: Происшествия

В Москве задержали автомобилиста с долгом по штрафам на 370 тысяч рублей

Текст: Ирина Огилько

"Московский паркинг" и судебные приставы задержали машину, владелец которой накопил штрафы на 370 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Владелец Toyota Land Cruiser 200 накопил целое "состояние" за нарушение правил дорожного движения - только за неоплату парковки 260 000 рублей. Задержанную машину на эвакуаторе отправили на спецстоянку. Забрать ее можно будет владельцу только при оплате всех штрафов.

Напомним, что проверить наличие штрафов можно в мобильном приложении "Парковки Москвы".