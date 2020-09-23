В Комсомольске-на-Амуре готовятся к пику паводка

В связи с тем, что гребень паводка на реке Амур миновал Хабаровск и сместился в сторону Комсомольска-на-Амуре, в городе принимают меры для защиты от возможных подтоплений.

За последние сутки уровень Амура здесь поднялся на 40 сантиметров и достиг отметки 615 сантиметров. Городской оперативный штаб принял решение приступить к тампонированию выпусков ливневой канализации.

"До этого, на прошлой неделе, в трех местах центрального округа - пересечение улиц Пионерской и Дзержинского, проспект Мира, пересечение улицы Дзержинского и проспекта Интернационального, прокладывались временные трубопроводы, по которым вода из закрытых ливневок будет перекачиваться в Амур. В этот вторник на улице Пионерской и проспекте Мира были установлены насосы. А сегодня насосы будут установлены на проспекте Интернациональном у Дворца творчества детей и молодежи", - сообщили "РГ" в среду в пресс-службе администрации города.

Кроме того, были засыпаны прораны на дамбе у поселка Победа, идет укрепление временных защитных сооружений в микрорайоне Менделеева, шиберов на Мылкинской дамбе и дамбе на улице Дзержинского. В частном секторе устанавливают насосы для откачки грунтовых вод.