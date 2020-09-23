Семья Ольги - пятеро детей от 16 до двух лет и мама - инвалид второй группы. Мужа нет. Старый дом семьи пришлось снести, потому что он начал разрушаться. Материнский капитал был вложен в ту стройку, и сейчас Даниловой рассчитывать не на что: многодетным семьям помогают строиться, но не в областном центре, а в сельской местности, на город программы не рассчитаны. Семья живет на огороде, в сарае, двух младших пришлось пока поселить у родственников, а старшие, как могут, помогают на стройке. Которая движется вопреки всему.

В июне оптимистка Ольга радовалась залитому фундаменту и первому этажу, а спустя три месяца дом на улице Шуберта в Ленинском районе Новосибирска стоит. Два этажа, 210 квадратных метров, и сверху даже "курятник" или "кукушатник", как почему-то прозвали в семье сооружение из остатков сибита. Дети спорят между собой, кому он достанется. А их мама рассказывает о том, как ей удалось совершить то ли чудо, то ли подвиг. Строили в основном втроем - она и двое мигрантов из соседней среднеазиатской республики. Оба как-то пришли помочь и остались до конца. Потому как с работой сейчас не очень. "А я хоть кормлю их", - говорит Ольга. Деньги, материалы, рабочая сила - народ помогал кто чем может, особенно после пронзительного поста про Ольгу в соцсетях, который написала ее подруга. Помощь приходит и по сей день, в том числе после публикаций в "РГ".

- Я так плакала, - признается Ольга. - Мне девочка, с которой мы когда-то в одной деревне жили, прислала 40 тысяч рублей. А я знаю - у нее самой ипотека. Я как увидела сумму, у меня руки затряслись, звоню, говорю, ты ошиблась? Хотела, наверное, четыре тысячи перечислить? Она отвечает - нет, все правильно. Вам ведь зимовать под крышей надо.

Ольге помогают не только друзья, но и незнакомцы, а вот представители власти разводят руками: нет таких бюджетных источников финансирования, откуда могло бы хоть немножко "капнуть" на стройку Ольги. В соцзащите, рассказывает Ольга, быстро ответили на письмо (через месяц), а деньги - сто тысяч рублей - обещали дать в 2022 году. В мэрии не так давно попросили собрать пакет документов и только потом поняли: ни копейки Ольге они дать не могут, потому что существующая в Новосибирске программа направлена на ремонт жилья, а у Ольги не ремонт, а новое строительство. После этого она в отчаянии написала письмо президенту, и в результате в той же самой мэрии ей таки выделили 40 тысяч рублей. Изыскали, что называется. Но было это в июле. С того момента ей помогали уже только лично. Даже глава партии ЛДПР, получив письмо Ольги, расщедрился и прислал... тысячу рублей. Она забирать не стала. Говорит, если бы у нее не было денег, чтобы детей кормить, другое дело, тут и тысяче рад будешь. Но на еду дохода семьи хватает. "Не побираюсь", - замечает многодетная мама, которая в нынешние непростые времена тоже осталась практически без заказов: раньше подрабатывала и сиделкой, и отделочницей, умеет и обои клеить, и штукатурить.

Из чего сделан дом Ольги? Если уж по-честному, то из ее голого энтузиазма. Сибит, из которого сделаны стены, Ольга купила с 50-процентной скидкой еще в прошлом году, на накопленные из своих невеликих заработков деньги. Такой дисконт подарил ей директор завода, к которому она также обратилась с письмом. Правда, материал некондиционный (мог бы и даром отдать битый кирпич, вертится все время у меня на языке, но я этих слов не произношу, потому что Ольга искренне благодарна этому фабриканту). Неровности и сколы на стенах Ольгу не пугают - заштукатурим! Окна она покупала через интернет, б/у, самое дешевое обошлось ей в полторы тысячи, самое дорогое - в 3,5. "Ночами не сплю, ищу материалы в интернете, бывает, совсем дешево", - делится секретами многодетная мама. Но и при такой жесткой экономии стройка уже "съела" 1,2 миллиона, а чтобы дом стал по-настоящему жилым, нужно еще тысяч 500.

Особенная история с бесплатным лесом, который выделяют многодетным для строительства. Ольге выделили деляну на болоте. "А как я его вывезу отсюда?" - спросила она чиновников. "По зимнику, - ответили. - Ждите, когда дорога "встанет". Ждать Ольга не может. Спасибо, опять же помогли добрые люди: договорились там, тут, и у Ольги появилась не деляна с кривыми березами, а настоящий лесоматериал. И опять же вполовину дешевле.

Она не устает благодарить всех: помнит, как тракторист, которого она нашла через знакомых, не взял с нее денег совсем (хотя договаривались на подешевле) и сделал больше, чем просили: своротил старый дом напрочь. Помнит того, кто бесплатно залил ей фундамент. В ответ на очередной рассказ об Ольге в соцсетях народ "накидал" ей десять тысяч рублей - спасибо каждому, на эти деньги она заберет подготовленный проект подключения дома к газу. Шаг за шагом, с миру по нитке - так и рождается Ольгин дом. Потому что кругом, как повторяет она, много добрых людей.

P.S. Всегда внимательная к собеседнику, Ольга вдруг перестает меня замечать: щурясь, всматривается вдаль. "Что такое?" - пугаюсь я. И тут же вижу: маячит в конце улицы ярко-розовая девичья головка. Это возвращается домой старшая дочка, 16-летняя Елена. Волосы цвета фуксии - потому что будущий стилист. На бюджет в колледж парикмахерского искусства она нынче не прошла, на коммерческом учиться показалось слишком дорого, отдали в частную академию парикмахерского искусства, тоже, конечно, за плату. Но не оставлять же ребенка без профессии?

После публикации в "РГ" помощь приходит к Ольге и ее детям и по сей день.

Вопрос ребром

Могут ли органы опеки и попечительства изъять у Ольги ребятишек, которые пока, что ни говори, остаются бездомными? По словам адвоката Елены Мадеевой, такой риск есть, и он довольно высок. Если будет иметь место угроза здоровью детей, то опека поступит именно так и будет по-своему права. Потом вернуть детей Ольге будет не так-то просто, ей придется доказывать, что жилье соответствует всем требованиям, и преодолевать другие бюрократические процедуры. Поэтому наша общая задача - не допустить такого поворота событий. Филиал "РГ" в Новосибирске ведет переговоры с крупными производственными компаниями, которые могли бы помочь многодетной матери со стройкой, раз уж на поддержку властных структур ей рассчитывать не приходится.