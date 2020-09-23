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23.09.2020 00:55
Рубрика: Экономика

Дом, который построила Ольга

"Российская газета" помогает многодетной семье обрести жилье
Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя № 214(8268)
В июне нынешнего года "РГ - Неделя" написала о трогательной попытке 36-летней сибирячки в одиночку и без копейки за душой построить жилье для своей семьи ("Дом, который построит Ольга", N119 от 03.06.2020). Одинокая многодетная мама не попадает ни под одну госпрограмму, но не сдается, хотя время играет против нее - вот-вот в Новосибирск придут морозы. За лето Ольге удалось поднять стены, и буквально на днях она закрыла крышу - "заборным" профлистом и остатками металлочерепицы, которые оставались у нее от предыдущего жилья.
Осталось вроде бы совсем немного, но завершить стройку оказалось очень сложно... Фото: Татьяна Кравченко Осталось вроде бы совсем немного, но завершить стройку оказалось очень сложно... Фото: Татьяна Кравченко
Осталось вроде бы совсем немного, но завершить стройку оказалось очень сложно... Фото: Татьяна Кравченко

Семья Ольги - пятеро детей от 16 до двух лет и мама - инвалид второй группы. Мужа нет. Старый дом семьи пришлось снести, потому что он начал разрушаться. Материнский капитал был вложен в ту стройку, и сейчас Даниловой рассчитывать не на что: многодетным семьям помогают строиться, но не в областном центре, а в сельской местности, на город программы не рассчитаны. Семья живет на огороде, в сарае, двух младших пришлось пока поселить у родственников, а старшие, как могут, помогают на стройке. Которая движется вопреки всему.

Фото: Юрий Снегирев/РГ
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В июне оптимистка Ольга радовалась залитому фундаменту и первому этажу, а спустя три месяца дом на улице Шуберта в Ленинском районе Новосибирска стоит. Два этажа, 210 квадратных метров, и сверху даже "курятник" или "кукушатник", как почему-то прозвали в семье сооружение из остатков сибита. Дети спорят между собой, кому он достанется. А их мама рассказывает о том, как ей удалось совершить то ли чудо, то ли подвиг. Строили в основном втроем - она и двое мигрантов из соседней среднеазиатской республики. Оба как-то пришли помочь и остались до конца. Потому как с работой сейчас не очень. "А я хоть кормлю их", - говорит Ольга. Деньги, материалы, рабочая сила - народ помогал кто чем может, особенно после пронзительного поста про Ольгу в соцсетях, который написала ее подруга. Помощь приходит и по сей день, в том числе после публикаций в "РГ".

- Я так плакала, - признается Ольга. - Мне девочка, с которой мы когда-то в одной деревне жили, прислала 40 тысяч рублей. А я знаю - у нее самой ипотека. Я как увидела сумму, у меня руки затряслись, звоню, говорю, ты ошиблась? Хотела, наверное, четыре тысячи перечислить? Она отвечает - нет, все правильно. Вам ведь зимовать под крышей надо.

Ольге помогают не только друзья, но и незнакомцы, а вот представители власти разводят руками: нет таких бюджетных источников финансирования, откуда могло бы хоть немножко "капнуть" на стройку Ольги. В соцзащите, рассказывает Ольга, быстро ответили на письмо (через месяц), а деньги - сто тысяч рублей - обещали дать в 2022 году. В мэрии не так давно попросили собрать пакет документов и только потом поняли: ни копейки Ольге они дать не могут, потому что существующая в Новосибирске программа направлена на ремонт жилья, а у Ольги не ремонт, а новое строительство. После этого она в отчаянии написала письмо президенту, и в результате в той же самой мэрии ей таки выделили 40 тысяч рублей. Изыскали, что называется. Но было это в июле. С того момента ей помогали уже только лично. Даже глава партии ЛДПР, получив письмо Ольги, расщедрился и прислал... тысячу рублей. Она забирать не стала. Говорит, если бы у нее не было денег, чтобы детей кормить, другое дело, тут и тысяче рад будешь. Но на еду дохода семьи хватает. "Не побираюсь", - замечает многодетная мама, которая в нынешние непростые времена тоже осталась практически без заказов: раньше подрабатывала и сиделкой, и отделочницей, умеет и обои клеить, и штукатурить.

Из чего сделан дом Ольги? Если уж по-честному, то из ее голого энтузиазма. Сибит, из которого сделаны стены, Ольга купила с 50-процентной скидкой еще в прошлом году, на накопленные из своих невеликих заработков деньги. Такой дисконт подарил ей директор завода, к которому она также обратилась с письмом. Правда, материал некондиционный (мог бы и даром отдать битый кирпич, вертится все время у меня на языке, но я этих слов не произношу, потому что Ольга искренне благодарна этому фабриканту). Неровности и сколы на стенах Ольгу не пугают - заштукатурим! Окна она покупала через интернет, б/у, самое дешевое обошлось ей в полторы тысячи, самое дорогое - в 3,5. "Ночами не сплю, ищу материалы в интернете, бывает, совсем дешево", - делится секретами многодетная мама. Но и при такой жесткой экономии стройка уже "съела" 1,2 миллиона, а чтобы дом стал по-настоящему жилым, нужно еще тысяч 500.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Особенная история с бесплатным лесом, который выделяют многодетным для строительства. Ольге выделили деляну на болоте. "А как я его вывезу отсюда?" - спросила она чиновников. "По зимнику, - ответили. - Ждите, когда дорога "встанет". Ждать Ольга не может. Спасибо, опять же помогли добрые люди: договорились там, тут, и у Ольги появилась не деляна с кривыми березами, а настоящий лесоматериал. И опять же вполовину дешевле.

Она не устает благодарить всех: помнит, как тракторист, которого она нашла через знакомых, не взял с нее денег совсем (хотя договаривались на подешевле) и сделал больше, чем просили: своротил старый дом напрочь. Помнит того, кто бесплатно залил ей фундамент. В ответ на очередной рассказ об Ольге в соцсетях народ "накидал" ей десять тысяч рублей - спасибо каждому, на эти деньги она заберет подготовленный проект подключения дома к газу. Шаг за шагом, с миру по нитке - так и рождается Ольгин дом. Потому что кругом, как повторяет она, много добрых людей.

P.S. Всегда внимательная к собеседнику, Ольга вдруг перестает меня замечать: щурясь, всматривается вдаль. "Что такое?" - пугаюсь я. И тут же вижу: маячит в конце улицы ярко-розовая девичья головка. Это возвращается домой старшая дочка, 16-летняя Елена. Волосы цвета фуксии - потому что будущий стилист. На бюджет в колледж парикмахерского искусства она нынче не прошла, на коммерческом учиться показалось слишком дорого, отдали в частную академию парикмахерского искусства, тоже, конечно, за плату. Но не оставлять же ребенка без профессии?

После публикации в "РГ" помощь приходит к Ольге и ее детям и по сей день.
Вопрос ребром

Могут ли органы опеки и попечительства изъять у Ольги ребятишек, которые пока, что ни говори, остаются бездомными? По словам адвоката Елены Мадеевой, такой риск есть, и он довольно высок. Если будет иметь место угроза здоровью детей, то опека поступит именно так и будет по-своему права. Потом вернуть детей Ольге будет не так-то просто, ей придется доказывать, что жилье соответствует всем требованиям, и преодолевать другие бюрократические процедуры. Поэтому наша общая задача - не допустить такого поворота событий. Филиал "РГ" в Новосибирске ведет переговоры с крупными производственными компаниями, которые могли бы помочь многодетной матери со стройкой, раз уж на поддержку властных структур ей рассчитывать не приходится.

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