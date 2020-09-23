В Дагестане возбудили дело о халатности из-за побега заключенных

СК по Дагестану возбудил уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей сотрудниками колонии, из которой сбежали шестеро заключенных, сейчас они объявлены в федеральный розыск.

Дело возбуждено по статье "Халатность", - сообщается на сайте следственного управления.

ЧП произошло в поселке Шамхал Кировского района города Махачкала. Как писала "РГ", заключенные пропали накануне ночью, они сбежали через подземный тоннель, который сами и вырыли. По мнению следствия, данное обстоятельство как раз указывает на халатность руководства колонии.

Беглецы были приговорены к длительным срокам лишения свободы: от 10 до 14 лет. Двое из них отбывали наказание за убийство.