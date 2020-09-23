Из Финляндии в Россию сбежали 13 охотничьих псов и домашних оленей

Российские пограничники зафиксировали 13 случаев пересечения государственной границы домашними животными из Финляндии и Норвегии. Об этом сообщили в Пограничном управлении ФСБ РФ по Карелии.

Животные проникли через границу в августе.

Охотничьи псы чаще перебегают границу. Случается это во время травли диких зверей. Иногда переходят на территорию другой страны домашние олени и реже - лошади, а однажды от финских ученых сбежала дикая свинья, участвующая в опытах.

В подобных случаях животных отлавливают и передают пограничникам Финляндии и Норвегии. Примечательно, что домашние животные из России госграницы сопредельных государств за последнее время не пересекали.