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Названа причина смерти аспирантки, ставшей жертвой историка Соколова 14:58
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23.09.2020 14:58
Рубрика: Происшествия

Названа причина смерти аспирантки, ставшей жертвой историка Соколова

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Аспирантка Анастасия Ещенко СПбГУ погибла от выстрелов в голову. В девушку стреляли не в упор, а с расстояния от 15 сантиметров до полуметра. Эти подробности были озвучены на заседании Октябрьского районного суда в Петербурге, где рассматривается резонансное дело.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Историк Соколов планировал жениться на Ещенко за месяц до ее убийства

На заседании судья зачитала результаты медицинской экспертизы. В документации эксперты коснулись не только обстоятельств смерти девушки, но и дальнейших событий.

Тело Анастасии Ещенко, напомним, было расчленено и выброшено по частям в реку Мойку. Историк Олег Соколов, признавшийся в убийстве, заявил, что на преступление пошел по личным мотивам.

На заседании прозвучало, что человек, который расчленял тело, не имел специальных познаний в анатомии, но при этом обладал достаточной физической силой.

Девушка была убита в ночь на 8 ноября 2019 года. На следующий день, по версии следствия, Соколов выехал в строительный гипермаркет на станции метро "Пионерская" и приобрел там пилу. А вечером пригласил домой гостей, которые не представляли, что творится в соседней комнате.

На прошлом судебном заседании прозвучало, что незадолго до убийства Анастасия Ещенко жаловалась, что Соколов ее избивает. О рукоприкладстве со стороны Соколова говорила и другая девушка, которая ранее с ним проживала. Ее рассказ лег в основу документального фильма "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона".

Накануне Петроградский районный суд зарегистрировал иск о защите чести и достоинства, который историк Соколов подал к своей бывшей возлюбленной и создателям картины. Соколов потребовал от создателей ленты и девушки опровергнуть факты, звучащие в фильме, а также удалить фильм с видеоплатформы.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

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