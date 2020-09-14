Названа причина ссоры историка Соколова с Ещенко в день убийства

Брат убитой аспирантки Анастасии Ещенко выступил на судебном заседании по делу историка Соколова и рассказал о причинах ссоры между доцентом и аспиранткой.

Сергей Ещенко был последним, кто разговаривал с Анастасией по телефону. На судебном заседании Ещенко рассказал, что старшая сестра ему позвонила поздно вечером 7 ноября и сообщила, что ее избил Соколов.

- Я ни разу не слышал, чтобы она была в таком состоянии, у нее была истерика, она рыдала, она очень сильно переживала, - отметил Сергей Ещенко. Сестра сообщила ему, что Соколов ударил ее головой об пол, и это не первый случай, когда историк поднимал на нее руку.

- Они поссорились потому что Анастасию пригласил на день рождения один друг. Она сказала об этом Соколову, он резко отреагировал, - сообщил Сергей.

Впоследствии Сергей связался с другом Анастасии, который и позвал ее на вечеринку. Приглашение было отправлено через сообщение в соцсети "Вконтакте", эта переписка приобщена к делу. Ранее этот молодой человек выступал на судебном заседании, и переписка была оглашена. Там не было никаких романтических намеков, молодой человек учился вместе с Анастасией, их связывали исключительно учебные интересы. И это было не свидание, а именно вечеринка, на которую именинник приглашал добрую часть однокашников.

Но перспектива того, что Анастасия пойдет на вечеринку, вызвала гнев Соколова. Произошла ссора. В следствии полагают, что именно ее фрагменты были сняты на видео. Также с большой вероятностью именно эту ссору слышала за стенкой соседка. Ее показания были оглашены на прошлом судебном заседании

Брат узнал от сестры, что после ссоры та убежала из квартиры Соколова. Сергей посоветовал ей туда не возвращаться, но девушка сказала, что в квартире у нее остались вещи и документы.

Брат с сестрой договорились созвониться через час. Через 40 минут Сергей набрал номер Анастасии.

- Она отвечала спокойным голосом, сказала, что ситуация нормальная и они все уладили, пообещала утром перезвонить. Мы пожелали друг другу спокойной ночи и пообещали созвониться утром следующего дня. Утром я проснулся, звонил ей несколько раз, но телефон был не доступен. Я делал ей звонки и на следующий день. И так и не дозвонился, а потом увидел новости о том, что произошло… - рассказал на суде Сергей.

На прошедшем в Петербурге заседании Сергей Ещенко получил статус потерпевшего по делу. Ранее родители аспирантки подали ходатайство с просьбой отказаться от этого статуса. Сергей Ещенко признал себя потерпевшим и отметил, что он не заявляет к Соколову никаких материальных требований.

По словам Сергея, в семье об отношениях Анастасии Ещенко и Олега Соколова узнали примерно за год до трагедии. Сам Сергей даже познакомился с Олегом Соколовым, когда приезжал посмотреть Петербург. Так, брат девушки рассказал на суде, что, когда приехал в город, вначале погулял с Анастасией, затем к ним присоединился Олег Соколов, а потом они все втроем пошли в ту самую квартиру на набережной Мойки. Сергей тогда пробовал пообщаться с Соколовым, но на судебном заседании отметил, что разговора не получилось: доцент был слишком увлечен историей, а Сергею Ещенко эта тема не слишком интересна.

Тем не менее, по словам Сергея Ещенко, он не сомневается, что сестра любила историка Соколова.

- Она говорила, что работает с ним в университете, что он очень интересный и харизматичный человек, с которым у них общие интересы.

Напомним, об убийстве Анастасии Ещенко вся страна узнала 9 ноября 2019 года, когда известный историк Соколов был задержан на набережной Мойки практически с поличным при попытке избавиться от расчлененного тела девушки. Соколов признался в убийстве и объяснил его личными мотивами.