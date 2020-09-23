В Ленобласти арестовали актера за убийство и расчленение знакомого

В городе Кировск Ленинградской области суд вынес решение об аресте актера Юрия Яновского, которого обвиняют в убийстве и расчленении 24-летнего мужчины. До 15 октября Яновский будет находиться под стражей, сообщает ТАСС со ссылкой на Ленинградский областной суд.

Напомним, мужчина был задержан накануне в квартире на Новочеркасском проспекте в Петербурге.

Яновского подозревают в убийстве, о котором стало известно в начале лета. Напомним, в реке Мга в Кировском рацоне Ленинградской области отдыхающие обнаружили человеческие останки. Выяснилось, что погибший - это гражданин Таджикистана, он пропал еще в конце прошлого года, но никто из его знакомых не пошел в полицию.

По версии следствия, актер пригласил молодого человека к себе в апартаменты на Васильевском острове, а потом заподозрил, что гость планирует его опоить и обокрасть. Ссора закончилась убийством, после чего тело погибшего было расчленено.