На Кубани женщину лишили прав за ДТП с автозаком

В кубанском городе Горячий Ключ к административной ответственности привлекли виновницу аварии с участием автозака, в которой пострадали несколько человек. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Дело об административном правонарушении было возбуждено в отношении жительницы Краснодара 1977 года рождения по статье КоАП РФ за нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Как следует из материалов дела, 11 июня 2020 года на федеральной трассе М-4 "Дон" водитель автомобиля Nissan при повороте на стоянку ресторанного комплекса "Старый замок" столкнулась с двигавшимся в попутном направлении с включенными проблесковыми маячками и предупреждающим сигналом автомобилем "ГАЗ" (в нем перевозили заключенных). В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе и сама виновница происшествия.

Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения и с учетом наличия смягчающих обстоятельств назначил ей административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один год.