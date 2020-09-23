Земскому врачу после публикации в "РГ" выплатили миллион рублей

- Даже не верится, что это случилось: пришла домой с вызова а тут - эсэмэска: деньги поступили! - участковый терапевт знаменской городской больницы Любовь Сальникова буквально светится от радости.

Врач с 16-летним стажем и обладатель почетной грамоты Минздрава России переехала из Саратовской области в Астраханскую в ноябре 2018 года, но обещанный миллион рублей по программе "Земский доктор" ей упорно не давали.

- И главврач, и начальник отдела кадров стали объяснять: конец года, деньги в минздраве кончились, передавать документы на оформление миллиона будем в следующем году, - вспоминает Любовь Сальникова.

Но оказалось, что по утвержденному облправительством порядку заявление следовало писать в год переезда, а теперь - увы! Глава минздрава развел руками: отдадим миллион, но только через суд. Однако на процессе юрист министерства право Сальниковой на выплату отрицал, и Ленинский районный суд доводы чиновников принял.

После запроса "РГ" в облпрокуратуру по делу врача началась проверка. И 21 сентября, спустя год и десять месяцев после переезда в астраханскую глубинку, земский доктор наконец получила заслуженные деньги.

Оказалось, что в 2018 году земский миллион в Астраханской области отказались выплатить 18 медикам, в 2019-м - еще шести.

- Возмутительно, что простому земскому врачу пришлось пройти несколько судебных инстанций, - заявил "РГ" зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, - В 2018 году изменился порядок финансирования программы. Федеральные деньги теперь идут не через ФОМС, а напрямую из бюджета. И их расходование привязано к конкретному году. Но эти изменения не должны касаться врачей, которым мы пообещали подъемные за переезд на работу в деревню. Считаю, что Минздраву России необходимо пересмотреть порядок получения единовременной компенсационной выплаты: убрать заявительный характер. Также нужно возложить персональную ответственность за выплату на главврачей медучреждений. Чтобы они следили за тем, чтобы все документы на врачей по программе "Земский доктор" были оформлены своевременно.