Земскому врачу после публикации в "РГ" выплатили миллион рублей

- Даже не верится, что это случилось: пришла домой с вызова а тут - эсэмэска: деньги поступили! - участковый терапевт знаменской городской больницы Любовь Сальникова буквально светится от радости.
Врач с 16-летним стажем и обладатель почетной грамоты Минздрава России переехала из Саратовской области в Астраханскую в ноябре 2018 года, но обещанный миллион рублей по программе "Земский доктор" ей упорно не давали.
- И главврач, и начальник отдела кадров стали объяснять: конец года, деньги в минздраве кончились, передавать документы на оформление миллиона будем в следующем году, - вспоминает Любовь Сальникова.
Но оказалось, что по утвержденному облправительством порядку заявление следовало писать в год переезда, а теперь - увы! Глава минздрава развел руками: отдадим миллион, но только через суд. Однако на процессе юрист министерства право Сальниковой на выплату отрицал, и Ленинский районный суд доводы чиновников принял.
После запроса "РГ" в облпрокуратуру по делу врача началась проверка. И 21 сентября, спустя год и десять месяцев после переезда в астраханскую глубинку, земский доктор наконец получила заслуженные деньги.
Оказалось, что в 2018 году земский миллион в Астраханской области отказались выплатить 18 медикам, в 2019-м - еще шести.
- Возмутительно, что простому земскому врачу пришлось пройти несколько судебных инстанций, - заявил "РГ" зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, - В 2018 году изменился порядок финансирования программы. Федеральные деньги теперь идут не через ФОМС, а напрямую из бюджета. И их расходование привязано к конкретному году. Но эти изменения не должны касаться врачей, которым мы пообещали подъемные за переезд на работу в деревню. Считаю, что Минздраву России необходимо пересмотреть порядок получения единовременной компенсационной выплаты: убрать заявительный характер. Также нужно возложить персональную ответственность за выплату на главврачей медучреждений. Чтобы они следили за тем, чтобы все документы на врачей по программе "Земский доктор" были оформлены своевременно.
Следствие установит
Поясним, что следователи заинтересовались этим делом, поскольку корреспонденты "РГ" во время работы над журналистским расследованием приехали в Самару, где с нами встретился заместитель руководителя следственного управления СК РФ по региону Александр Воеводин, который лично пообещал нам разобраться в ситуации. Также проверку по поручению прокурора Самарской области организовала прокуратура Чапаевска.
О ситуации с выдачей кредита матери двоих детей стало известно после резонансной истории семьи Беловых, о которой в материале "Кто у кого в долгу?" рассказала "РГ - Неделя" 25 августа 2020 года. Семья взяла из детского дома в Чапаевске двух маленьких девочек-сирот, мать которых умерла. Неожиданно выяснилось, что мать имела две квартиры: однушку, где была прописана она с девочками, и двушку, взятую в ипотеку. Но за ипотечное жилье неработающая и пьющая женщина не платила ни квартплату, ни кредит. Так что ее детям и их новой семье по наследству перешло не только жилье, но и миллионные долги.
При подготовке публикаций у нас возникли вопросы, как никогда не работающая, неблагополучная женщина на шестом месте беременности могла получить ипотеку. Теперь в обстоятельствах этой странной выдачи разбираются Следственный комитет и прокуратура в Самарской области.
Дадут ли по шапке
Появление нового документа омские общественники восприняли на ура, кое-кто даже успел в соцсетях поблагодарить "РГ" за спасение ягнят. Однако, если внимательно прочитать приказ, то становится ясно: им по-прежнему угрожает опасность. Из приказа о форменной одежде для должностных лиц вычистили одно слово - "натуральный". А вот словосочетание "мех каракуля" никуда не делось.
Станет ли отсутствие в приказе слова "натуральный" препятствием для того, чтобы закупать для воротников и шапок инспекторов экологического надзора именно настоящие шкурки, а не ткань под каракуль? Можно уверенно предположить, что вряд ли. "Мех каракуля" и есть мех, а уточнение про натуральный излишне. Ведь и слово "искусственный" тоже не добавили.
Напомним, отвечая на запрос "РГ", Илья Лобов заявил, что ношение одежды из натурального меха в России не запрещено. И что инспекторы экологического надзора несут службу в сложных условиях: мол, погода бывает разная, а им и на мусорные полигоны приходится выезжать, и на другие промышленные объекты. Но вот почему они должны ездить туда именно одинаково одетыми (в описании формы есть даже требования к гульфику), а зимой - еще и обязательно в шапках-финках и кубанках из каракуля (не будем уж уточнять какого), так и осталось неясным. Вероятно, в любви к ягнячьему завитку воплотилась ностальгия госслужащих по номенклатурному советскому прошлому, когда каракуль был признаком высокого положения в обществе. Могут быть и другие причины, но все - неубедительны. Слишком много аргументов против.
Как писала "РГ" в предыдущей публикации, в федеральном минприроды униформы нет (хотя возможностей у федерального бюджета побольше, чем у омского областного, где на этот год приняли бюджет с дефицитом почти в два миллиарда рублей). Нет обыкновения одинаково наряжать экологов и в других регионах - там удивляются таким необязательным тратам.
Кстати, сумму расходов на финки, кубанки, галстуки, шарфы и нашивки для инспекторов в ведомстве не назвали. Мол, закупим в рамках госконтракта с учетом штатной численности. Сколько таких должностных лиц в регионе? Неизвестно. Но сколько бы ни было, вопросов еще больше. Если инспекторов мало, то зачем вводить для них форму в принципе, кто это заметит и кому это порадует глаз? Бомжам на свалках? Если много, то откуда, простите, такие финансы? Попробуем посчитать отвлеченно: пусть несколько комплектов одежды с погончиками для одного сотрудника будут, к примеру, стоить 50 тысяч рублей (берем очень скромно!). Умножаем на 100, получаем пять миллионов. Сколько патрульных машин для лесников можно купить на эти деньги? Вездеход УАЗ стоит около полутора миллионов.
Так что радоваться тому, что из приказа убрали слово "натуральный", пожалуй, рановато. Вот если бы в минприроды нашли в себе силы от формы отказаться - это было бы гораздо логичнее. И - экологичнее.