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23.09.2020 21:07
Рубрика: Происшествия

Жителей Кубани арестовали за попытку убийства главы религиозной общины

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрел ходатайство следователя о заключении под стражу двух местных жителей - женщины 1950 года рождения и мужчины 1960 года рождения, покушавшихся на убийство председателя религиозной общины. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Как уже писала "РГ", подозреваемые решили организовать убийство своего знакомого - председателя одной из религиозных общин. Мужчина и женщина разработали план совершения преступления, сообщив его "исполнителю", в роли которого выступил сотрудник полиции. Ему обещали влиятельный статус в организации, адептами которой являлись оба заказчика.

Следственный отдел по Центральному округу Краснодара краевого СК РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30, части 3 статьи 33, пунктам "ж", "з", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (организация совершения убийства по найму группой лиц по предварительному сговору по мотивам религиозной, национальной и политической ненависти).

Суд согласился с доводами следствия о том, что, находясь на свободе, обвиняемые могут скрыть доказательства преступления, и принял решение о заключении под стражу обоих фигурантов на два месяца до 21 ноября.

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