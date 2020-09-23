Рэпер Гулиев признал вину в ДТП на Остоженке

Музыкант Эльмин Гулиев (Эллей) признал свою вину в крупной автоаварии в центре Москвы. Это заявление рэпер сделал в суде, где рассматривается вопрос об аресте, сообщает ТАСС.

Как уже писала "РГ", ходатайство следствия изучает Таганский районный суд. Гулиев ранее был задержан как фигурант уголовного дела о нарушении ПДД по статье 264 УК РФ. Впоследствии обвинение переквалифицировали на более тяжкую часть: экспертиза показала, что Гулиев был в наркотическом опьянении в момент аварии.

"Я признаю вину, но опьянения не было", - сказал рэпер в суде. Он также просил не избирать самую строгую меру пресечения.