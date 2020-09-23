В крови сбившего пешеходов рэпера Эллея нашли наркотики

Рэпер Эльмин Гулиев (Эллей) был в наркотическом опьянении в момент крупного ДТП в центре Москвы. К таким выводам пришли эксперты, изучившие анализы крови певца, сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным источников агентства, в крови Эллея найдены следы каннабиоидов. В связи с этим следственная часть УВД Центрального округа Москвы изменила квалификацию обвинения на более тяжкую. Как уже писала "РГ", следствие вышло в суд с ходатайством об аресте рэпера. Его рассмотрит Таганский районный суд.

Напомним, что Гулиев на своем Infinity проехал на красный свет на пересечении Остоженки и Померанцева переулка. Его машина столкнулась с Mercedes и сбила людей на тротуаре. Три человека, в том числе пассажирка Infinity, находятся в больницах с серьезными травмами.