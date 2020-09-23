Накануне контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК) принял ряд важных решений.
В частности, техническое поражение со счетом 0:3 было присуждено "Ротору" за неявку на матч восьмого тура чемпионата России с "Ростовом". Для клуба из Волгограда это стало вторым "технарем" в Премьер-лиге подряд.
Еще одна важная новость - РФС признала ошибочным решение судей засчитать гол форварда "Зенита" Артема Дзюбы в поединке с "Уралом".
- Первоначальное решение ассистента судьи о фиксации положения "вне игры" было правильным. VAR и AVAR неправильно расположили линию офсайда по голове, а не стопе Артема Дзюбы, - говорится в сообщении пресс-службы РФС.
Во встрече в Екатеринбурге Дзюба открыл счет уже на четвертой минуте, но "Урал" отыгрался в середине второй половины благодаря голу Андрея Панюкова. Как итог - 1:1.
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