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18.09.2020 10:06
Рубрика: Спорт

Матч РПЛ между "Ростовом" и "Ротором" отменен из-за вспышки коронавируса

Текст: Максим Домчев
Матч восьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и "Ротором" не состоится из-за вспышки коронавируса в волгоградском клубе. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Встреча была запланирована на 19 сентября в Ростове-на-Дону.

Фото: Пресс-служба СК "Ротор"
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"Ротор" уведомил РПЛ о невозможности принять участие в матче из-за случаев заражения коронавирусом среди представителей клуба", - говорится в сообщении.

Ранее десять игроков и сотрудников волгоградской команды сдали положительные тесты на коронавирус, после чего был отменен матч предыдущего тура с "Краснодаром". Впоследствии "Ротору" было засчитано техническое поражение.

В свою очередь "Ротор" на своем официальном сайте опубликовал заявлении, в котором сообщается об уходе команды на самоизоляцию. "Нашим приоритетом является здоровье наших футболистов и игроков соперника, поэтому руководство клуба приняло решение в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора не лететь на выездную встречу с "Ростовом", - следует из сообщения.

В нем также отмечается, что "все сотрудники клуба продолжают регулярно сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции". "Состояние заразившихся стабильное, болезнь протекает в легкой форме, и футболисты находятся у себя дома", - заверили в волжском клубе.

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