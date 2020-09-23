"Спартак" оспорит в CAS штраф владельца клуба Леонида Федуна

Московский "Спартак" намерен оспорить в Спортивном арбитражном суде в Лозанне штраф, который РФС наложил на владельца клуба Леонида Федуна за высказывания о снятии клуба с чемпионата страны.

Во вторник апелляционный комитет рассмотрел жалобу "Спартака" на штраф в размере 200 тысяч рублей, который был наложен на Федуна за его высказывания после матча первого тура нынешнего чемпионата страны против "Сочи". Тогда из-за вопиющей ошибки арбитров, назначивших необоснованный пенальти в конце встречи, красно-белые лишились победы. После матча Леонид Федун, недовольный судейством, пообещал снять команду с турнира. За это комитет по этике РФС оштрафовал владельца клуба на 200 тысяч рублей.

Апелляционный комитет оставил наказание в силе. И теперь "Спартак" обжалует это наказание в CAS. Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба Шамиль Газизов. "У меня сомнений не было, что такое решение будет. Дальше пойдем в CAS", - сказал он.