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23.09.2020 10:35
Рубрика: Легковые авто

Tesla выпустит бюджетный электромобиль с автопилотом за 2 млн рублей

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Tesla/Handout via REUTERS Фото: Tesla/Handout via REUTERS
Фото: Tesla/Handout via REUTERS

Илон Маск, основатель и глава Tesla Inc., крупнейшего производителя электромобилей, на презентации, приуроченной к собранию акционеров, пообещал выпустить высококачественный электромобиль ценой менее 25 000 долларов (1,9 миллиона рублей по текущему курсу), примерно на треть дешевле самого доступного сегодня седана Model 3.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Маск прикинул, что на выпуск доступной Tesla компании потребуется не более 3 лет. Ключом к столь существенному снижению стоимости является новая электромеханическая трансмиссия со вдвое меньшей себестоимостью, чем сейчас.

Маск отметил, что Tesla со дня основания стремилась охватить массовый сегмент и на достигнутом останавливаться не намерена, в долгосрочной перспективе целью компании является производство 20 миллионов электромобилей ежегодно. Для сравненияяя крупнейший по объему производства автопроизводитель Toyota Motor в 2019 году произвел 10,7 миллиона единиц автотранспорта совокупно.

Доступный электромобиль Tesla будет штатно оснащен полным автопилотом. Собственно, на выход полноценной системы автопилота Tesla на рынок Маск отвел месяц.

#Tesla