Tesla выпустит бюджетный электромобиль с автопилотом за 2 млн рублей

Илон Маск, основатель и глава Tesla Inc., крупнейшего производителя электромобилей, на презентации, приуроченной к собранию акционеров, пообещал выпустить высококачественный электромобиль ценой менее 25 000 долларов (1,9 миллиона рублей по текущему курсу), примерно на треть дешевле самого доступного сегодня седана Model 3.

Маск прикинул, что на выпуск доступной Tesla компании потребуется не более 3 лет. Ключом к столь существенному снижению стоимости является новая электромеханическая трансмиссия со вдвое меньшей себестоимостью, чем сейчас.

Маск отметил, что Tesla со дня основания стремилась охватить массовый сегмент и на достигнутом останавливаться не намерена, в долгосрочной перспективе целью компании является производство 20 миллионов электромобилей ежегодно. Для сравненияяя крупнейший по объему производства автопроизводитель Toyota Motor в 2019 году произвел 10,7 миллиона единиц автотранспорта совокупно.

Доступный электромобиль Tesla будет штатно оснащен полным автопилотом. Собственно, на выход полноценной системы автопилота Tesla на рынок Маск отвел месяц.