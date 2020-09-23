Трамп прокомментировал смертность в США от коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал ужасным тот факт, что число жертв коронавируса в стране превысило 200 тысяч. При этом американский лидер подчеркнул, что, если бы не его действия, эта цифры могла бы быть в разы выше.

"Я думаю, что если мы не делали все правильно и как следует, то число жертв могло бы быть два с половиной миллиона. Если вы посмотрите на альтернативы - то было бы два с половиной миллиона смертей", - цитирует РИА Новости Трампа. Ранее, выступая перед своими сторонниками, американский лидер заявил, что проделал "феноменальную работу" по борьбе с пандемией, от которой заразились почти 6,9 миллиона американцев.

Во вторник, по данным университета Джонса Хопкинса, США превзошли мрачный рубеж в 200 тысяч смертельных исходов от COVID-19. Согласно подсчетам Reuters, в среднем за неделю в США около 800 человек умирают от коронавируса. По последним данным, количество заболевших в стране превысило семь миллионов, выздоровели - более 4,3 миллиона человек.