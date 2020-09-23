В КПРФ сообщили о смерти депутата Госдумы Агаева от коронавируса

Депутат Госдумы от КПРФ, зампред думского комитета по финансовому рынку Ваха Агаев скончался в среду из-за коронавируса, сообщили в его фракции.

- С сожалением и прискорбием - да, - подтвердил первый зампред ЦК КПРФ, депутат Юрий Афонин, отвечая на вопрос ТАСС. Он уточнил, что Агаев находился на лечении от коронавируса в Москве.

- Мы с Вахой Абуевичем много общались, я с ним и его семьей дружил, - рассказал парламентарий.

Еще один депутат Сергей Гаврилов сообщил РИА Новости, что в последние дни Агаев был в коме. Он тоже подтвердил смерть.

- Он был мой близкий товарищ, работал у меня в комитете четыре года, сидел рядом со мной, - поделился политик. - Я надеялся, как и все мы, что он поправится, выздоровеет. Он был удивительный оптимист, очень душевный, гостеприимный человек...

Ушедшему из жизни парламентарию было 67 лет.

Ранее на пленарном заседании Госдумы председатель нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что COVID-19 переболели более 50 депутатов.