В Минздраве назвали ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19 заболевания

Коронавирус уже неплохо изучен, и медики знают три заболевания, влияющие на прогнозы больного с COVID-19. Об этом рассказала главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

По ее словам, это артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение, которые "четко ухудшают прогноз пациентов с коронавирусной инфекцией", пишет РИА Новости. Специалист также прокомментировала употребление цинка для профилактики COVID-19. Пока больших исследований в этой области нет, поэтому сказать о его эффективности нельзя. Однако, по мнению Драпкиной, он не будет лишним. Можно попробовать употреблять и имбирь в этих же целях, но соответствующих исследований также нет.

Ранее академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов рассказал, о противопоказаниях для вакцинации от коронавируса. Он отметил, что ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием.