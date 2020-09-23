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"ВКонтакте" запустил дешевую подписку на музыку, такси и еду. Как ее получить

Текст:   Антон Благовещенский
23.09.2020,  
16:16

Соцсеть "ВКонтакте" объявила о запуске VK Combo - ежемесячной подписки, в которую входят доступ к музыкальному сервису, а также скидки на каршеринг и такси, доставку продуктов и еды и другие сервисы. Оформить подписку можно в мини-приложении Combo.

За 149 рублей в месяц пользователь получает возможность:

- слушать музыку в приложении VK и Boom;

- заказывать еду в Delivery Club с дополнительной скидкой 10 процентов;

- заказывать "Еду ВКонтакте" со скидкой 10 процентов;

- заказывать "Такси ВКонтакте" со скидкой 10 процентов;

- пользоваться такси "Ситимобил" со скидкой 10 процентов;

- ежедневно покупать двойной чизбургер за 99 рублей (вместо 125);

- заказывать продукты в "Перекрестке" со скидкой 10 процентов;

- получать кешбек 10 процентов от поездок в каршеринге YouDrive;

- получить дополнительные 16 гигабайт в "Облаке@Mail.ru";

- купить умную колонку "Капсула" со скидкой 7 процентов.

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VK Combo включит в себя бонусы подписки Combo Mail.ru, добавив к ним новые. Пользователи, у которых не было ни одной из подписок (Combo Mail.ru или VK Music), смогут пользоваться новой подпиской бесплатно три месяца.

Подписка на бонусы и скидки есть и у конкурентов. "Яндекс.Плюс" стоимостью 169 рублей в месяц предлагает 10 гигабайт в облаке, бесплатную доставку товаров из маркетплейса, скидки на такси и каршеринг, другие бонусы.

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