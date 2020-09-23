Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни депутата Агаева

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье депутата Госдумы от КПРФ Вахи Агаева, который ушел из жизни в возрасте 67 лет.

- Сегодня ушел из жизни после тяжелой болезни наш коллега, депутат Государственной Думы с 2011 года Ваха Абуевич Агаев, - заявил спикер, которого цитирует пресс-служба ГД. - Его отличали профессионализм и ответственность за принятые решения. Он заслуженно пользовался уважением среди своих коллег, поддержкой избирателей.

Ранее коллеги Агаева по фракции сообщили, что зампред думского комитета по финансовому рынку Ваха Агаев скончался из-за коронавируса.