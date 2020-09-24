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24.09.2020 18:20
Рубрика: Общество

Академик объяснил стоимость препаратов от COVID-19 сложностью синтеза

Текст: Светлана Ментюкова

Синтез действующего вещества фавипиравир, на котором основаны препараты, представленные сегодня для лечения коронавирусной инфекции, сложнее и потому дороже, чем синтез других веществ. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил директор Института органического синтеза имени И.Я. Постовского УрО РАН академик Валерий Чарушин.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Мы должны использовать все средства и расширять арсенал противовирусных средств. Одна вакцина может быть в чем-то лучше другой. Так же и препараты, у каждого из них могут быть свои преимущества и недостатки, включая и стоимостные", - сказал Валерий Чарушин.

Он отметил, что все лекарства от COVID-19, уже поступившие в продажу, созданы на основе одного действующего вещества, а именно фавипиравира. То есть действующее вещество во всех трех препаратах одно и, соответственно, их стоимость не может сильно различаться.

"Триазавирин", разработками которого занимается наш институт, это другое действующее вещество, он имеет преимущества, в первую очередь, экономические, его синтез значительно проще. Мы сравнивали в институте обе эти схемы, нашу и фавипиравира. Есть определенные сложности (с синтезом фавипиравира - прим. "РГ"), это фторосодержащий препарат, и как все фторосодержащие препараты он имеет все преимущества и недостатки этой группы. Введение фтора в органическую молекулу связано со значительными трудностями", - подчеркнул Валерий Чарушин.

Как уже сообщала "РГ", Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы фармпроизводителям по поводу обоснованности цены на препарат от коронавируса "Арепливир", который поступил в аптечные сети для розничной продажи. Стоимость препаратов колеблется в пределах 11,5-12,3 тысячи рублей за одну упаковку.

Между тем сегодня было объявлено, что цена препарата от коронавируса COVID-19 "Авифавир" (действующее вещество "фавипиравир"), которое производит "ХимРар" при участии Российского фонда прямых инвестиций, в аптеках составит около 8 тысяч рублей.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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