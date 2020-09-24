"Барселона" объявила о переходе Суареса в "Атлетико"

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес покинул "Барселону". Он продолжит карьеру в мадридском "Атлетико", сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Накануне Суарес прибыл на базу "Барселоны", чтобы попрощаться с теперь уже бывшими партнерами по команде. По информации СМИ, игрок не сдержал слез. В четверг в 13:30 по Москве состоится прощальное мероприятие с участием Луиса, а также пресс-конференция в удаленном режиме, на которой футболист ответит на вопросы журналистов.

За переход Суареса "Атлетико" заплатил шесть миллионов евро. По неподтвержденным данным, в новом клубе он будет зарабатывать девять миллионов евро в год. Контракт рассчитан на два года.

В "Барселону" Суарес перешел летом 2014 года из английского "Ливерпуля". За шесть лет в составе этой команды уругваец завоевал 13 титулов. Кроме того, он занимает третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю каталонцев (198 голов).