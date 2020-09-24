Джаред Падалеки поделился мыслями о будущем "Сверхъестественного"

Джаред Падалеки изъявил желание сняться в фильме по мотивам "Сверхъестественного" после завершения сериала. Об этом актер заявил в подкасте Inside of You.

Напомним, Падалеки снялся в "Сверхъестественном" в роли Сэма Винчестера, брата Дина Винчестера, миссия обоих состояла в поимке нечистых сил. Шоу, продержавшееся в эфире целых 15 лет, скоро придет к своему логическому завершению.

"Это не похоже на долгое расставание", - заявил Падалеки, отметив, что надеется на то, что сериал через время получит продолжение той или иной форме.

Первоначально финальные эпизоды "Сверхъестественного" должны были выйти гораздо раньше, однако продолжающаяся пандемия COVID-19 заставила создателей картины приостановить съемки в апреле этого года и перенести эфир. Завершающие сцены были отсняты только ещё только две недели назад.

При этом концовка шоу создаст возможности для различных спин-оффов, будь то фильм о продолжении сюжетной линии с Бобби и Руфусом или сиквел о детстве Сэма и Дина.

Ранее вышел расширенный трейлер финальных эпизодов.

Заключительные серии будут выходить с 8 октября по 19 ноября.