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Джаред Падалеки поделился мыслями о будущем "Сверхъестественного"

Новости
    24.09.2020, 12:35
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Джаред Падалеки изъявил желание сняться в фильме по мотивам "Сверхъестественного" после завершения сериала. Об этом актер заявил в подкасте Inside of You.

Фото: twitter.com/ witchernetflix
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Напомним, Падалеки снялся в "Сверхъестественном" в роли Сэма Винчестера, брата Дина Винчестера, миссия обоих состояла в поимке нечистых сил. Шоу, продержавшееся в эфире целых 15 лет, скоро придет к своему логическому завершению.

"Это не похоже на долгое расставание", - заявил Падалеки, отметив, что надеется на то, что сериал через время получит продолжение той или иной форме.

Первоначально финальные эпизоды "Сверхъестественного" должны были выйти гораздо раньше, однако продолжающаяся пандемия COVID-19 заставила создателей картины приостановить съемки в апреле этого года и перенести эфир. Завершающие сцены были отсняты только ещё только две недели назад.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом концовка шоу создаст возможности для различных спин-оффов, будь то фильм о продолжении сюжетной линии с Бобби и Руфусом или сиквел о детстве Сэма и Дина.

Ранее вышел расширенный трейлер финальных эпизодов.

Заключительные серии будут выходить с 8 октября по 19 ноября.

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