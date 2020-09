Вышел расширенный трейлер финала сериала "Сверхъестественное"

На YouTube-канале The CW Network опубликован расширенный трейлер финальных эпизодов заключительного, пятнадцатого сезона мистического телешоу-рекордсмена "Сверхъестественное". Бурная деятельная семейка Винчестер наконец-то зашла в своей богоугодности на финишную прямую.

Напомним, что финал этой обескураживающе успешной мыльной оперы мог случиться раньше, но из-за коронавируса сдвинулся. Последние серии "Супернатуралов" будут выходить с 8 октября по 19 ноября. А после фанатам подарят бонус - специальный эпизод.

"Сверхъестественное" (Supernatural) стартовало на The WB 13 сентября 2005-го, затем перебравшись на The CW - после слияния The WB и UPN. Всего там 320 (!) эпизодов. В комментариях - море слез. Поклонники не могут поверить, что их шоу вот так берет и заканчивается. А также делятся переживаниями. Пишут, что у сериала просто обязан быть хороший, позитивный финал - иначе ж не переживут… Удивительные, конечно, люди. Причем немало их таких.