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Вышел трейлер финала сериала "Сверхъестественное"

Новости
    28.08.2020, 15:14
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Не так-то просто сходу поверить, но мистическая мыльная опера-долгожитель "Сверхъестественное" заходит на финишную прямую.

На YouTube-канале The CW опубликован трейлер заключительных эпизодов пятнадцатого сезона шоу о битве семейства Винчестер с разного рода нечистью и злом.

Напомним, что финал саги отодвинулся из-за коронавируса, в результате съемочная группа смогла вернуться к проекту лишь в этом месяце.

Последние серии будут выходить с 8 октября по 19 ноября. Когда поклонникам, помимо заключительной, двадцатой серии пятнадцатого сезона, представят и специальный эпизод.

"Сверхъестественное", любовно называемое фанатами "Супернатуралы" (Supernatural), стартовало на The WB 13 сентября 2005 года, затем перебравшись на The CW - после слияния The WB и UPN. Всего - 320 (!) серий.

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