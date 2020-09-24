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24.09.2020 16:50
Рубрика: Власть

Эксперты оценили общение президента с избранными главами регионов

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин поздравил избранных глав регионов с победой на выборах, назвав эти результаты впечатляющими. Кроме того, он оценил конкурентный характер кампаний в регионах и поставил перед собеседниками ряд задач. Эксперты по просьбе "РГ" поделились наблюдениями об основных темах встречи.
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии:

- В выборах участвовало большое количество партий и кандидатов - больше, чем в предыдущие годы в средним по тем же регионам. То есть кампании действительно были конкурентными. Тенденцией выборов стало уменьшение количества жалоб и нарушений (а от нас наблюдатели были на каждом участке). Кроме того, мы констатировали увеличение количества фейков.

Фото: RT на русском/youtube
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Отмечу, что все действующие губернаторы, а также врио были избраны или переизбраны в первом туре. Так что совершенно очевиден успех кадровой политики Кремля. Большую роль сыграла "школа губернаторов" - и это очень важно, что управленцы проходят специальную подготовку, которая позволяет им укрепить имеющиеся компетенции и получить дополнительные знания.

Александр Точенов, ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека:

- На встрече с избранными главами регионов президент обратил внимание на прошедшие выборы, в том числе их новеллы. Кампания прошла достаточно спокойно, а также качественнее, чем предыдущие - о чем говорит существенное снижение жалоб и обращений. К тому же, выборы стали удобнее из-за трехдневного голосования. Это же решение сделало процесс голосования безопаснее, если говорить о защите от коронавируса.

Стоит также отметить, что хорошо себя показала в плане влияния на результаты выборов так называемая "школа губернаторов". Пять выпускников школы - те, которые были врио губернаторов - были избраны гражданами.

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