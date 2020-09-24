Трансляция: Совещание Путина с главами регионов

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами регионов, избранными в минувший Единый день голосования. Мероприятие проходит в режиме видеоконференции.
Днем ранее, обращаясь к сенаторам, глава государства выразил надежду, что вновь избранные чиновники сделают все возможное, чтобы оправдать доверие избирателей.
Со многими губернаторами еще до выборов Владимир Путин проводил отдельные встречи, во время которых обсуждались конкретные проблемы регионов и пути их решения.
Напомним, в России в Единый день голосования 13 сентября прошли выборы глав 18 регионов: Краснодарского и Пермского краев, Чувашии, Камчатки, Коми, Севастополя, а также Ростовской, Иркутской, Ленинградской, Архангельской, Калужской, Пензенской, Тамбовской, Брянской, Смоленской, Костромской и Еврейской автономной областей.
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