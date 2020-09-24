Формат встречи 2021 года на Таймс-сквер в Нью-Йорке изменится

Церемония празднования наступления Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке состоится, но пройдет в виртуальном режиме. Об этом объявил организатор мероприятия президент Times Square Alliance Тим Томкинс.

"Подготовка к церемонии продолжается, но в этом году мы дополним ее виртуальным вариантом. При этом отсчет времени и наступление Нового года в полночь 31 декабря останутся неизменными", - приводит подробности ТАСС.

Наступление Нового года на Восточном побережье США сопровождается традиционным спуском хрустального шара по шпилю на крыше одного из небоскребов у главной площади Нью-Йорка - Таймс-сквер. Впервые праздник массово отметили в 1904 году. С тех пор традиция встречать Новый год на площади нарушалась лишь дважды - в 1942 и 1943 годах, когда Нью-Йорк находился на военном положении, и огни в городе в темное время суток старались по возможности не включать по соображениям безопасности. Во время войны собравшиеся на Таймс-сквер встречали Новый год минутой молчания в память о погибших на фронте.

В этом году в формат проведения торжеств вмешалась пандемия. В ожидании вакцины от коронавируса американские власти направят администрациям штатов дополнительные средства на подготовку к распределению препарата среди "групп риска". На эти цели предусмотрено 200 миллионов долларов. По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заражений, в США вирусом SARS-CoV-2 инфицированы уже почти семь миллионов человек (6 939 645). По этому показателю страна продолжает лидировать в мире.