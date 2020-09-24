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24.09.2020 20:00
Рубрика: В мире

Американцев оставят без рома

Текст: Сергей Новиков (Куба)
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8270)
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес прокомментировал введенный Вашингтоном запрет на ввоз табака и рома с Острова Свободы на территорию США.

"Ограничения на проживание на Кубе, а также ввоз табака и рома ограничивают права американцев и негативно влияют на семьи в обеих странах", - написал Бруно Родригес на своей странице в Twitter. Отныне американцам, которым все же удастся попасть на Кубу, запрещено останавливаться в принадлежащих кубинскому государству отелях, а возвращаясь домой, граждане США не смогут привезти самые популярные и известные сувениры: кубинские сигары и ром. На сайте Белого дома был опубликован развернутый список кубинских отелей, которые попали под запрет. Например, в него включены практически все крупные гостиницы Гаваны, которые по своему статусу являются совместными предприятиями, образованными кубинскими госкомпаниями и крупными европейскими гостиничными сетями. Новый запрет прежде всего затронет друзей и родственников постоянно живущих в США выходцев с Кубы, которые ранее, посещая своих близких, непременно привозили в подарок набор знаменитых кубинских сигар или бутылку местного рома.

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