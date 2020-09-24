"Ограничения на проживание на Кубе, а также ввоз табака и рома ограничивают права американцев и негативно влияют на семьи в обеих странах", - написал Бруно Родригес на своей странице в Twitter. Отныне американцам, которым все же удастся попасть на Кубу, запрещено останавливаться в принадлежащих кубинскому государству отелях, а возвращаясь домой, граждане США не смогут привезти самые популярные и известные сувениры: кубинские сигары и ром. На сайте Белого дома был опубликован развернутый список кубинских отелей, которые попали под запрет. Например, в него включены практически все крупные гостиницы Гаваны, которые по своему статусу являются совместными предприятиями, образованными кубинскими госкомпаниями и крупными европейскими гостиничными сетями. Новый запрет прежде всего затронет друзей и родственников постоянно живущих в США выходцев с Кубы, которые ранее, посещая своих близких, непременно привозили в подарок набор знаменитых кубинских сигар или бутылку местного рома.