Hyundai предложил россиянам бесплатно обменять старые Solaris на новые

В сентябре 2020 года компания Hyundai отмечает 10-летие завода в Санкт-Петербурге.

Первой моделью, производство которой было локализовано на этом предприятии, стал Solaris. В честь юбилея Hyundai проводит конкурс, победители которого смогут бесплатно поменять свой старый Solaris на новый.

Для участия в конкурсе нужно быть единственным владельцем Hyundai Solaris первого поколения, выпущенного в Санкт-Петербурге в 2011 году. Если это условие соблюдено, то до 11 октября необходимо отправить заявку на участие на сайте Hyundai. Победители будут объявлены с 13 по 15 октября, церемония награждения состоится в Санкт-Петербурге с 22 по 23 октября.

Hyundai Solaris доступен в России с бензиновыми двигателями объёмом 1.4 и 1.6 литра мощностью 100 и 123 л.с. Каждый может агрегатироваться либо механической коробкой передач, либо 6-ступенчатым "автоматом". Цена на модель начинается от 780 000 рублей.

Позднее в продажу поступит лимитированная версия Hyundai Solaris "10 лет". Всего будет выпущено 4500 юбилейных седанов, которые отличает расширенный набор оборудования. Так, все машины серии "10 лет" имеют подлокотник с боксом и регулировкой по длине, коврики в салоне и USB-порт для пассажиров заднего ряда.