Указ губернатора Ивановской области от 22 сентября 2020 года № 132-уг О внесении изменения в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующее изменение:

абзац первый пункта 5.1 изложить в следующей редакции:

"5.1. Обязать лиц, прибывающих в Ивановскую область любыми видами транспорта из других субъектов Российской Федерации, обеспечить свою изоляцию по месту проживания (пребывания) на 14 дней со дня прибытия в Ивановскую область, в случае пребывания на территории Ивановской области менее 14 дней - в течение всего периода пребывания, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







