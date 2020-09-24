Израиль усилит карантинные меры с 25 сентября

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти планируют ужесточить карантин в стране. Новые ограничительные меры начнут действовать 25 сентября.

"Если мы не предпримем серьезных шагов, мы попадем в пропасть", - подчеркнул глава государства. В среду вечером он присутствовал на заседании специальной правительственной комиссии, где обсуждались новые ограничения, которые будут действовать до конца праздника Суккот (9 октября).

"Далее будет еще две недели карантина, я надеюсь, с меньшими ограничениями. Все зависит от показателей заболеваемости", - цитирует Нетаньяху РИА Новости.

За минувшие сутки в Израиле выявили еще почти 7 тысяч инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Это рекорд. Всего же в стране более 200 тысяч заразившихся.