Как часто нужно менять щетки стеклоочистителей

При подготовке автомобиля к холодному времени года особое внимание стоит уделить дворникам. Плохие щетки оставляют на стекле следы, которые ухудшают видимость. Как часто их нужно менять?

Фирменные экземпляры способны прослужить пару сезонов, обычные - еще меньше. Со временем на рабочей поверхности скребка появляются трещины и порезы.

Причина - вода и пыль, которая действует как абразивное вещество. В разлохмаченный верхний слой попадает влага, которая замерзает с наступлением первых холодов, образуются трещины. Если отрывать примерзшие к стеклу щетки, состояние их будет ухудшаться на глазах. Еще одна причина сокращения выработки щеток - это ультрафиолет.

Можно продлить срок службы резины, если обработать ее силиконовой смазкой, пишет aif.ru. Если нет возможности сменить износившиеся щетки, нужно их обновить. Для начала - обезжирить и размягчить резину, смазав ее бензином или не слишком сильным растворителем. Затем щетки сушат и приступают к ремонту.

Поврежденную резину необходимо срезать специальной точилкой: скребки варьируются по размеру. На обработку уйдет всего несколько минут. После этого щетка прослужит еще 3-4 месяца. Но рано или поздно их все равно придется менять.

Как показал опрос, большая часть автовладельцев меняет их по мере износа (68 процентов респондентов), всего 18 процентов предпочитают покупать новые перед началом зимы. В каждую смену сезона новые щетки ставят 3 процента опрошенных, а еще 4 процента делают это дважды в год.