Крупные IT-компании создали коалицию против Apple

Крупные ИТ-компании объединились в "Коалицию против Apple". Основные принципы работы этой организации изложены на ее официальном сайте.

Коалиция получила название Coalition for App Fairness, что можно перевести как "Коалиция за справедливые условия для всех приложений". В настоящий момент в нее вошли 13 компаний, которые занимаются разработкой мобильных приложений. Среди лидеров "антиэпловского" движения можно отметить Epic Games, шведский музыкальный сервис Spotify и компанию Match Group, авторов популярного приложения для знакомств Tinder.

Компании опубликовали совместное заявление, в котором утверждается, что ни один онлайн-магазин не в праве закреплять за собой эксклюзивное право на осуществление покупок внутри приложений, размещенных на его платформе. Также разработчикам не может быть запрещено размещать в онлайн-магазинах приложения даже в тех случаях, когда они предоставляют сервисы, создающие конкуренцию для компаний - создателей таких платформ, уверены члены коалиции.

Еще участники коалиции убеждены, что приложения могут быть принудительно удалены из онлайн-магазина только в том случае, если разработчик приложения нарушает принятые обеими сторонами стандарты "безопасности, защиты личных данных, качества и содержания контента". Кроме того, компании подчеркивают, что выступают против монополизации рынка приложений, которая происходит за счет того, что владельцы онлайн-магазинов отдают предпочтение программам собственного производства.