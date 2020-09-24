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24.09.2020 23:28
Рубрика: Digital

Крупные IT-компании создали коалицию против Apple

Текст: Иван Черноусов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Крупные ИТ-компании объединились в "Коалицию против Apple". Основные принципы работы этой организации изложены на ее официальном сайте.

Фото: Павел Дуров/ВК
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Коалиция получила название Coalition for App Fairness, что можно перевести как "Коалиция за справедливые условия для всех приложений". В настоящий момент в нее вошли 13 компаний, которые занимаются разработкой мобильных приложений. Среди лидеров "антиэпловского" движения можно отметить Epic Games, шведский музыкальный сервис Spotify и компанию Match Group, авторов популярного приложения для знакомств Tinder.

Компании опубликовали совместное заявление, в котором утверждается, что ни один онлайн-магазин не в праве закреплять за собой эксклюзивное право на осуществление покупок внутри приложений, размещенных на его платформе. Также разработчикам не может быть запрещено размещать в онлайн-магазинах приложения даже в тех случаях, когда они предоставляют сервисы, создающие конкуренцию для компаний - создателей таких платформ, уверены члены коалиции.

Еще участники коалиции убеждены, что приложения могут быть принудительно удалены из онлайн-магазина только в том случае, если разработчик приложения нарушает принятые обеими сторонами стандарты "безопасности, защиты личных данных, качества и содержания контента". Кроме того, компании подчеркивают, что выступают против монополизации рынка приложений, которая происходит за счет того, что владельцы онлайн-магазинов отдают предпочтение программам собственного производства.

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