Лукашенко ответил на упреки в отношении своей инаугурации

Власти Беларуси не обязаны предупреждать другие страны об инаугурации, это внутреннее дело государства, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"По законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство", - сказал он на встрече с послом Китая в Минске Цуй Цимином.

Также Лукашенко сообщил, что на инаугурацию были приглашены около 2 тысяч человек. "В тайне это сохранить практически невозможно", - констатировал белорусский лидер. Его слова приводит государственное новостное агентство БелТА.

Напомним, инаугурация Лукашенко состоялась 23 сентября. О ее дате и времени не сообщалось до последнего момента.